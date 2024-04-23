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        Asırlık lisenin mezunları ile öğrencileri, dostluk maçı yaptı

        Edirne Lisesinin kuruluş yıl dönümünde, 55 yıl önceki mezunlarla lise öğrencileri arasında dostluk maçı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:20
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        Asırlık lisenin mezunları ile öğrencileri, dostluk maçı yaptı
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        Edirne Lisesinin kuruluş yıl dönümünde, 55 yıl önceki mezunlarla lise öğrencileri arasında dostluk maçı yapıldı.

        Edirne Rüştiyesi olarak 1857 yılında açılan Edirne Lisesi, kuruluşunun 167'inci yıl dönümünü kutladı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın katılımıyla okulda "Geleneksel pilav günü" etkinliği yapıldı. Daha sonra kutlama programı çerçevesinde, mezunlar ve öğrenciler arasındaki geleneksel futbol karşılaşması için 25 Kasım Stadyumu'na geçildi.

        Liseden 55 yıl önce mezun olanlardan oluşan takımla lisede eğitim gören öğrenciler arasındaki maçın başlama vuruşunu, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan gerçekleştirdi.

        Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın da yer aldığı yetişkinler takımı ile öğrencilerden oluşan takım, 2-2 berabere kaldı.

        Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği (ELYD) Başkanı Atıl Erman, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisenin kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan kutlamaların birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.

        Kutlamaları geleceğe taşımanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Erman, "Edirne Lisesinden yetişenler ve lise takımı arasında yapılan futbol maçı da 80 yıldır devam ediyor. Böylesine köklü bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu futbol müsabakası geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması açısından da büyük önem taşıyor." dedi.

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