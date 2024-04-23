Asırlık lisenin mezunları ile öğrencileri, dostluk maçı yaptı

Edirne Lisesinin kuruluş yıl dönümünde, 55 yıl önceki mezunlarla lise öğrencileri arasında dostluk maçı yapıldı.

Edirne Rüştiyesi olarak 1857 yılında açılan Edirne Lisesi, kuruluşunun 167'inci yıl dönümünü kutladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın katılımıyla okulda "Geleneksel pilav günü" etkinliği yapıldı. Daha sonra kutlama programı çerçevesinde, mezunlar ve öğrenciler arasındaki geleneksel futbol karşılaşması için 25 Kasım Stadyumu'na geçildi.

Liseden 55 yıl önce mezun olanlardan oluşan takımla lisede eğitim gören öğrenciler arasındaki maçın başlama vuruşunu, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan gerçekleştirdi. Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın da yer aldığı yetişkinler takımı ile öğrencilerden oluşan takım, 2-2 berabere kaldı. Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği (ELYD) Başkanı Atıl Erman, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisenin kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan kutlamaların birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.