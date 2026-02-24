Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

        Görüş mesafesini olumsuz etkilemeyen sis, kentteki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluşturdu.

        Sis bulutunun içerisinde kalan Selimiye Camisi havadan görüntülendi.


        Mimarisi ve ihtişamıyla öne çıkan caminin kubbe ve minareleri, sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentteki sis, bir süre sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul

        Benzer Haberler

        TIR, gelin arabası oldu
        TIR, gelin arabası oldu
        Tunca ve Meriç'te alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü: Debiler gerile...
        Tunca ve Meriç'te alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü: Debiler gerile...
        Meriç ve Tunca'nın debisi düşüşe geçti
        Meriç ve Tunca'nın debisi düşüşe geçti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kurak geçen 2 yılın ardından Edirneli üreticinin yüzü, son yağışlarla güldü
        Kurak geçen 2 yılın ardından Edirneli üreticinin yüzü, son yağışlarla güldü
        Edirne'de rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı