Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesini olumsuz etkilemeyen sis, kentteki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluşturdu. Sis bulutunun içerisinde kalan Selimiye Camisi havadan görüntülendi. Mimarisi ve ihtişamıyla öne çıkan caminin kubbe ve minareleri, sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentteki sis, bir süre sonra dağıldı.

