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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:18
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe ve Yapıldak köylerinde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

        Aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek ile 133 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde şüpheli S.G'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli Ü.G'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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