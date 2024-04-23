Edirne'de asayiş

Aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek ile 133 fişek ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe ve Yapıldak köylerinde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

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