23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Çocuklara ilişkin hazırladıkları projeleri yakın zamanda paylaşacaklarını anlatan Akın, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Akın'da her zaman geleceğin teminatı çocuklara yatırım yaptıklarını, Edirne Belediyesi olarak çocukların yanında olduklarını söyledi.

Akın, 50. Yıl İlkokulu öğrenci ve idarecilerini makamında kabul etti.

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