Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu çocuklara devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu çocuklara devretti.

        Akın, 50. Yıl İlkokulu öğrenci ve idarecilerini makamında kabul etti.

        Ziyarette Akın'ın makam koltuğuna temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Ataçay oturdu.

        Ataçay, park alanlarının çoğaltılmasını, kaldırımların genişletilmesini, yolu kapatmak suretiyle park yapan araçlarında sık sık denetlenmesini istedi.

        Akın'da her zaman geleceğin teminatı çocuklara yatırım yaptıklarını, Edirne Belediyesi olarak çocukların yanında olduklarını söyledi.

        Çocuklara ilişkin hazırladıkları projeleri yakın zamanda paylaşacaklarını anlatan Akın, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı
        Edirne'de sınırda 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de sınırda 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ ve Edirne'de toz taşınımı; araçlar çamurla kaplandı
        Tekirdağ ve Edirne'de toz taşınımı; araçlar çamurla kaplandı
        Trakya Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri uluslararası arenada başarıl...
        Trakya Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri uluslararası arenada başarıl...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa