Edirne'de 23 Nisan, Balkan ülkelerinden gelen çocuklarla kutlandı

EDİRNE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 8 Balkan ülkesinden katılan 199 çocuğun katılımıyla kutlandı.

Edirne'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Yunus Sezer, sabah makamında ortaokul öğrencilerini ağırladı. Vali Sezer ziyarette, Mehmet Ruşen Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Feyza Öykü İn'e koltuğunu bir günlüğüne teslim etti. İn, görevinde ilk talimatını Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı arayarak verdi. İn, telefonla görüştüğü Ak'tan, okullarda daha fazla spor alanlarının kurulmasını istedi. İn, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'dan da okul saatleri dışında okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

'ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ' Ziyarette duygularını paylaşan Feyza Öykü İn, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirasının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti. İn, "Atatürk'ün bize en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ona sahip çıkacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayramı yaşıyoruz. Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatı gönlümüzce, doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bugünleri bize armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Göğsümdeki Türk bayrağını taşımaktan gurur duyuyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün sadece çocuk bayramı değil, demokrasinin en önemli parçası olan TBMM’nin açılması sebebiyle de çok önemli bir gün” dedi.

'SADECE BİZİM DEĞİL, TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI' Ziyaretin ardından Vali Yunus Sezer, valilik toplantı salonunda 8 Balkan ülkesi ile birlikte Tekirdağ ve Çanakkale'den gelen grupların temsilcileriyle buluştu. Sezer, "Ülke olarak bizler öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, aynı zamanda da dünyadaki çocuklara armağan edilen tek bayramı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuk bayramı bizim açımızdan çok önemli, çünkü devletimizi, milletimizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın bu makamlara gelmesi, onların iyi yetişmesi, aslında geleceğin sahibi olan çocuklarımızın bayramdan öte belli bir sorumlulukla beraber onlara atfedilen bu sorumlulukları görmeleri açısından valilik makamına oturmaları, belediye başkanlığı, garnizon komutanlığı makamına oturmaları çocuklarımızın geleceğin emanetçisi olduğunun da göstergesi. Bu bayram, sadece bizim bayramımız değil, tüm dünya çocuklarına addedilen bir bayram" diye konuştu.

YAĞMUR NEDENİYLE ÖĞLEDEN SONRAYA ERTELENDİ Valilikteki programın ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Yağmur dolayısıyla öğleden sonraya ertelenen kutlama etkinlikleri kent merkezindeki trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirildi. Caddede çocuklar kendileri için kurulan alanlarda spor yaptı, yüzleri boyanıp kültürel aktivitelere katıldı. Öte yandan caddede kurulan platformda ilk ve ortaokul düzeyinde 23 Nisan Haftası kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon dalında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerinin verildi. Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Moldova ile Tekirdağ ve Çanakkale'den gelen halk oyunları ekipleri dans gösterileri sergiledi.