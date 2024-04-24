Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

Programa, Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

Bakan Yardımcısı Uçarmak ve beraberindekiler daha sonra sınır kapısını gezdi.

Daha sonra Kapıkule VIP Salonu'nda Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen, tır trafiği ve gurbetçi sezonu öncesi alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya katılan Uçarmak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden brifing aldı.

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