Bakan Yardımcısı Uçarmak ve TİM Başkanı Gültepe'den Kapıkule'de inceleme

TİCARET Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yurt dışı ticaretin önemli noktalarından Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulunup, gümrüklerde yaşanan yoğunluklarla ilgili bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, beraberinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Sınır kapısında düzenlenen toplantıda, gümrüklerde yaşanan yoğunluklar ve sınır kapılarının son durumları, giriş ve çıkış istatistikleri, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yaklaşan tatil sezonları nedeniyle gümrüklerde oluşturacakları olası yoğunluk da ele alındı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Yardımcısı Uçarmak, kentten ayrıldı.