Edirne'de 394 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta yapılan aramada 394 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Siğilli köyü yakınlarında park halinde bulunan lastiği patlak araçtan şüphelendi. Araçta arama yapan ekipler, yasadışı yollarla Yunanistan'dan getirilen ve piyasa değeri 104 bin TL olan 394 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Kaçak tütüne el konulurken, araç sürücüsü D.O. gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren D.O., hakkında adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-07-09 12:19:12



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