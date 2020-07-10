AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de koronavirüs vakasına rastlanmadı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan temmuz ayının ilk haftasına kadar çıkış yapan yerli ve yabancı misafirlerde koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi. İba, "Ülkemizden Avrupa´ya gidenlerde vaka sayısının sıfır olması, AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlaması ve 'seyahat etmeyin' çağrılarının politik eylem olduğunun kanıtıdır. Bu veriler ülke sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu göstermektedir" dedi.

Avrupa'da çalıştıkları ülkelerden yaz tatili dolayısıyla yola çıkarak, Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin de artmasıyla 1 Haziran'dan itibaren temmuz ayının ilk haftasına kadar Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurda 131 bin 116 yolcu giriş yaptı. Tüm yolcular, sınır kapısındaki sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilirken, aynı tarihler arasında Türkiye'den ayrılan yerli ve yabancı misafirlerde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bu durumun, Türkiye'nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu kanıtladığını belirtti.

Kapıkule'den yurda giriş yapan misafirleri selamlamak ve salgınla mücadele için alınan önlemleri yerinde incelemek için bölgeye giden AK Parti'li İba, veriler üzerine yaptığı açıklamada, "Günlük ortalama 6-7 bin kişinin giriş yaptığı sınır kapılarından ortalama günlük 2 bin2 bin 500 kişi çıkış yapıyor. Ülkeye giriş yapan ve koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin tedavileri ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye'den bugüne kadar çıkış yapan kişilerin hiçbirinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ülkemizden Avrupa´ya gidenlerde vaka sayısı sıfır olması ise AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlaması ve 'seyahat etmeyin' çağrılarının politik bir eylem olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.

'KAPIKULE'DE PCR TESTİ YAPTIRABİLİYORLAR'

Türkiye'den yurt dışına çıkış yapacak kişilerin, diğer ülkelerin aksine daha uygun ücrete PCR testi yaptırabildiğini kaydeden AK Parti'li İba, "Ülkeden yurt dışına çıkış yapacak kişiler için gideceği ülke tarafından son 48 saatlik PCR testi isteniyor. Test yaptırmadan geri dönen kişiler, ya ülkesinde 14 gün karantinada kalıyor ya da 200 euro'ları bulan bedeller ödeyerek ülkelerinde PCR testi yaptırıyor. Vaka Takip Algoritması'na göre olası vaka tanımına uyan kişilerin PCR testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yurt dışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişiler bu algoritma dışında yer aldığından dolayı kendi istekleri ile Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kapıkule´de oluşturulan sağlık peronunda 110 TL karşılığında PCR testi yaptırabiliyor. PCR testi yaptıracak kişiler, yerli yabancı ayrımı olmaksızın yurt dışına çıkışlarını belgeleyen belgeler ile başvuruda bulunabiliyor" dedi.

Özellikle gurbetçilerin ağırlıkta olduğu, yurda giriş yapanların yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda; 4 özel sağlık ekibi, kentteki diğer sınır kapılarında ise 1´er özel sağlık ekibi görev yapmaya devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-07-10 15:54:13



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