Edirne’de orman köylülerine orman yangını eğitimleri veriliyor

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Edirne’de, Bulgaristan sınırına yakın bulunan orman köylerinde yaşayan köy sakinlerine orman yangınlarına yönelik eğitim programları düzenleniyor. Orman köylüleri, olası orman yangınlarına karşı bilinçlendirilerek orman yangınları sırasında gerek müdahale gerekse de vatandaşdevlet işbirliği konularında neler yapabilecekleri anlatılıyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatlarıyla, Edirne’de orman köylerinde yaşayan köy sakinlerine, orman yangınlarına müdahale, arama kurtarma ve ilk yardım konularında eğitimler verilmeye başlandı. İlk eğitim, Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede bulunan Süleyman Danişment köyünde verildi. Köy sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği eğitim programına Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal da katıldı.

AFAD yetkilileri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, orman yangınlarının çok arttığını belirterek, “Bu yüzden sayın valimiz Ekrem Canalp’in önderliğinde; AFAD, Edirne İtfaiyesi ve UMKE işbirliği yaparak, başta orman köyleri olmak üzere köylerimizde yangın arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri vermeye başlıyoruz. Bunların ilkini bugün gerçekleştirdik. Hedefimiz tüm orman köylerini kısa sürede tamamlamak” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, komşu ülke Bulgaristan’ın güney sınırında Türkiye tarafından da görülen ve yaklaşık 1 hafta boyunca devam eden orman yangınları meydana gelmişti. Bu süreçte, Edirne Valiliği koordinesinde, tüm unsurlar sınıra yakın bölgelerde tedbir alarak, yangını takip etmişti.

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