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AK Partili Aksal: Edirne, kadına şiddeti önlemede pilot iller arasında

DHA

AK Partili Aksal: Edirne, kadına şiddeti önlemede pilot iller arasında


EDİRNE,(DHA)AK PARTİ Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülecek kadına yönelik şiddeti önlemede kullanılacak, 'Risk Analiz ve Yönetim Modülü' kapsamında belirlenen 18 il arasında Edirne'nin de yer aldığını söyledi.
AK Partili Fatma Aksal, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda etkin ve kalıcı tedbirler alınması için çok yönlü çalışmaların devam ettiğini söyledi. Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının kadına yönelik şiddeti önleme konusu üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Aksal, "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında Aile Bilgi Sistemi'ne (ABS) entegre edilmek üzere Risk Analiz ve Yönetim Modülü'nün geliştirmesi ve ABS'nin daha iyi sonuçlar vermesi için pilot uygulama aşamasına gelindiğini kaydetti. 
Pilot uygulamanın yapılacağı kentlerin belirlenmesi aşamasında Edirne'nin de belirlenen 18 il arasında yer aldığını söyleyen Aksal, "Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerimizde yapılacak pilot uygulamayla kadına yönelik şiddetin en ince ayrıntısına kadar risk analizleri yapılacak, değerlendirmelere tabi tutulacak ve kültürümüzde, medeniyetimizde yeri olmayan bu çağ dışı şiddet eyleminin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Aksal, yıl sonuna kadar devam edecek pilot uygulama kapsamında bilimsel kanıta ve verilere dayalı olarak risk değerlendirmeleri yapılacağını ve bu yolla şiddet eylemi gerçekleşmeden, risk oluşturan yaklaşımlar söz konusu olduğunda, şiddet yaşanmadan kadınların korunmasına yönelik çalışmalar başlatılacağını anlattı. Aksal, "Kadına şiddet, aile içi şiddet bunlar bizim medeniyetimizde, kültürümüzde yeri olmayan davranış şekilleri. İnanıyorum ki yürütülen çalışmalarla medeniyetimize yabancı bu çağ dışı eylemlerin evlerimizden söküp atılması daha kolay olacak. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla dört bir yandan konunun üzerine gitmekte ve kadınlarımızı korumanın tüm toplumu, ülkeyi korumak olduğunun bilincinde" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-09-25 17:01:06

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