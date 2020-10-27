Kadim payitaht şehirde gün batımı mest etti Kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu

Osmanlı’nın kadim başkenti Edirne’de, sonbahar mevsiminde yaşanan gün batımı mest etti. Tarihi şehrin taş köprülerinde ve simge noktalarında gökyüzünün kızıla çalması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Floransa’dan sonra metrekare başına en fazla tarihi eserin düştüğü, bir açık hava müzesi olan kadim başkentte, güneş batımı izleyenleri mest etti.

Meriç Nehri üzerinde bulunan taş gerdanlık köprü ile gün batımı doyumsuz bir seyir zevki sunarken, şimdilerde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski tren garı ise izleyenleri tarihi bir nostaljik yolculuğa çıkarıyor.

Payitaht şehir Edirne’de, dönemim Osmanlı sultanlarının da Meriç Köprüsü’ne gelerek, seyir terası bölümünden, bu eşsiz gün batımını izlediği de tarihi kaynaklarda sıkça bahsediliyor.

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