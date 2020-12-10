(Özel Haber) Kolin İnşaat’tan Kapıkule’ye demiryolu; köylüye mera arazisi Zamanı kısaltan dev projede tarım ve hayvancılığın geleceği de inşa ediliyor

Kolin İnşaat, Edirne Kapıkule ile Çerkezköy arasındaki mesafeyi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya indirecek projenin altyapı çalışmalarına devam ediyor.

HalkalıKapıkule Demiryolu Hattı ÇerkezköyKapıkule Kesimi İnşası Projesi altyapı çalışmalarını İtalyan ortağı Salini Impregilo ile yürüten Kolin İnşaat, bölgedeki mera ıslah çalışmaları ile doğanın korunmasına ve çiftçinin kalkınmasına da katkıda bulunuyor.

Kolin İnşaat, coğrafi anlamda Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını sembolize eden Halkalı–Kapıkule Demiryolu Hattı İnşaatı kapsamındaki 152,1 kilometrelik alanı kapsayan ÇerkezköyKapıkule arasındaki demiryolu inşaatı altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde yapımına başlanan HalkalıKapıkule Demiryolu Hattı ÇerkezköyKapıkule Kesimi İnşası Projesi altyapı ve üstyapı çalışmaları Kolin İnşaat ve Salini Impregilo ortaklığında gerçekleştiriliyor.

Haziran ayında başlayan çalışmaların 2023’te tamamlanmasını planladıklarını belirten Kolin İnşaat Çevre Mühendisi İhsan Gökhan Özbahçali, “Projenin yüzde 30’luk kısmı tamamlandı. Sorumluluk alanımızdaki çalışmaların tamamlanmasıyla Kapıkule ile Çerkezköy arasındaki mesafe 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek. Demiryolu hattı üzerinde faaliyet gösteren şirketlere de katkı sağlayacak inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla ÇerkezköyKapıkule sınır kapısına bağlantısı olan işletmelerin ihracat faaliyetlerinde artış öngörüyoruz” diye konuştu.



Proje kapsamında mera ıslah çalışmalarına 3 milyon euro ayrıldı

Proje süresince bölgedeki arazinin yapısına ve jeolojik durumuna göre yer yer kazı, yer yer de dolgu çalışmaları yapıldığını söyleyen Çevre Mühendisi İhsan Gökhan Özbahçali, “Kolin İnşaat olarak, çalışmalara devam ettiğimiz bölgede yalnız tren yolu hattını yenilemiyor, zayıf vasıflı mera alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için mera ıslah çalışmaları da yürütüyoruz” dedi.

Proje kapsamında mera ıslahı çalışmaları için yaklaşık 3 milyon euroluk bütçe ayrıldığını belirten Özbahçali, “Vasıfsız mera alanlarını; bulunduğu bölgenin topografyasına uygun hale getirdikten sonra tarım makineleri kullanarak kuru şartlara ve soğuğa dayanıklı çok yıllık yem bitkileri ekimi yapıyor, yüksek verimli ve kaliteli meraya dönüştürüyoruz. Islah çalışmalarını il toprak koruma kurulunun kontrolü altında yapıyoruz. Mera ıslah çalışmaları kapsamında 23 adet mera ile şu ana kadar yaklaşık bin 100 dekarlık alan ıslah edildi. Islah çalışmaları ile çiftçilerimize de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 50 çiftçiyi muhtarlar aracılığı ile bilgilendirdik. Proje sonunda 100’e yakın meranın ıslah edilmesini hedefliyoruz. Toplamda 9 milyon 2 alanın ıslah edilmesiyle Trakya bölgesine yıllık bir milyon 850 bin TL katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.



Islah çalışması ile köylülerin geçim kaynağı olan toprakların verimi artırıldı

Demiryolu hattının yenilenmesinin ve ıslah çalışmalarının bölgede memnuniyetle karşılandığını belirten Havsa ilçesi Kabaağaç Köyü Muhtarı Hayrettin Turan ise “Projenin bölgedeki ulaşımı rahatlatmasının önemi bizler için büyük. Köylülerimizin geçim kaynağı olan toprakların koruma altına alınmasıyla topraklarımızın da verimi artacak. Üretilen kaba yem kalitesi artırılarak, hayvanların sevdiği ve beslenme değeri daha yüksek yem bitkilerinin merada var olması sağlanacak. Meraların verim ve kalitesini yükseltmekle, otlayan hayvanların üretilen ottan daha çok, daha kolay yararlanmaları sağlanıyor. Bu sayede et ve sütün kalitesi de artmış olacak” diye konuştu.

Kolin İnşaat’ın mera ıslah çalışmaları ile arazi topografyası bozuk mera alanlarının kullanımına olanak sağlanırken, yem üretimi ve üretilen kaba yem kalitesi artırılarak, hayvanların sevdiği ve beslenme değeri daha yüksek yem bitkilerinin merada var olması sağlanıyor. Bu şekilde çiftçilere doğrudan destek olunuyor.

Mera ıslah çalışmaları ile ayrıca zehirli bitkilerle savaşma yoluyla zehirlenmeler kontrol altına alınarak hayvan ölümleri azaltılıyor. Mera alanının bitki örtüsü ve yoğunluğu, ıslah tedbirleri ile iyileştirildiği takdirde erozyon kontrolü ve ekonomik olarak katkı sağlanmış oluyor.

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