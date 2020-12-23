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Ekmek mücadelesinde ‘eğlencesini’ de yanında taşıyor Hem ekmeğinin hem eğlencesinin peşinde

İHA

Ekmek mücadelesinde ‘eğlencesini’ de yanında taşıyor Hem ekmeğinin hem eğlencesinin peşinde

Edirne’de yaşayan ve geçimini hurda toplayarak sağlayan Yılmaz Kayıttaş isimli bir roman genç, el arabasına kurduğu müzik sistemi ile hem ekmeğinin hem de eğlencesinin peşinde koşuyor.
Edirne’de yaşayan 30 yaşındaki Yılmaz Kayıttaş, hurda el arabasıyla gün içerisinde topladığı metal içecek kutularını satarak, ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Hasta annesine de bakmakla yükümlü olduğunu söyleyen genç adam, el arabasına kurduğu müzik sistemi ile hem kendisinin moralini yüksek tutuyor, hem de çevresine adeta neşe saçıyor.

“Biz romanız neşeliyiz”
“Biz romanız neşeliyiz” diyen Kayıttaş, günde elde ettiği para kazandığı, bu para ile hem evinin geçimini sağladığını hem de hasta annesinin ilaçlarını aldığını söyledi. Edirne’nin Menzilahır Mahallesi’nde yaşayan Kayıttaş, sabahtan akşama kadar sanayi sitesinde dükkan dükkan gezerek, ekmek parası kazanabilmek için el arabasıyla metal içecek kutusu topluyor. Sanayi esnafları tarafından da tanınan ve sevilen Kayıttaş, çalışabileceği başka bir iş bulamadığı için bu işi yaptığını söylüyor.

“Müziği duyunca oynayanlar oluyor, ben de oynuyorum”
Kayıttaş, “Ekmek parasını kazanıyoruz. İş yok güç yok çalışamıyoruz. Arabamla gezerken müzik dinliyorum. Neşeliyim, romanız biz neşeliyiz. Damar, Müslüm Gürses, Orhan Esen, Kibariye, Orhan Gencabay, roman havaları, disko müzikleri dinliyorum. İnsanlar beni görünce seviniyorlar, eğleniyorlar. Hızırellez, kakava şenlikleri olsun biz eğlendiriyoruz insanları. Sabahtan başlıyorum çalışmaya, akşama kadar el arabasıyla çalışıyorum. Müziği duyunca oynayanlar oluyor, ben de oynuyorum” dedi.

“Hasta annem var, ameliyat oldu ben bakıyorum”
Kayıttaş, “Buradan kazandığım para geçimimi sağlamak için yetmiyor. Hasta annem var, ameliyat oldu ben bakıyorum. İlaçlarını alıyorum, paramız yetmiyor ama geçinmeye çalışıyoruz. Menzilahır mahallesinde oturuyorum” ifadelerini kullandı.

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