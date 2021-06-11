Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasağa rağmen açık olduğu belirlenen eğlence mekanına polis, baskın yaptı. Kısıtlamayı ihlal eden 16 kişiye, 55 bin 360 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında yasağa rağmen eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti. Mekana baskın düzenleyen ekipler, içeride, arka kapıdan kaçmaya çalışanların da olduğu 16 kişiyi belirledi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 16 kişiye, 55 bin 360 lira ceza kesildi. Yapılan kontrollerde, canlı müzik ruhsatının olmadığı tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ruhan YALÇIN

2021-06-11 15:57:38



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