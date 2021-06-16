Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın sağ ve sol yakıt deposunda toplam 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü M.A., gözaltına alındı.
Sürücüsünün Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiği TIR, şüphe üzerine yapılan risk analizinde, uyarı verdi. TIR'ı X-ray taramasına gönderen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli yoğunluk görülen bölgelerde arama yaptı. Aramada, sağ ve sol yakıt depolarının içine yapılan özel bölmelerde, 105 pakette toplam 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü M.A., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-06-16 15:46:16
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