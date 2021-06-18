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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödül töreni çevrim içi yapıldı

İHA

Ödül töreni çevrim içi yapıldı

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nün düzenlediği “Prof. Dr. Muvaffak Seyhan Organik Kimya Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve bu sebeple bu yıl 27. ve 28.si düzenlenen birleşik tören Microsoft Teams üzerinden çevrim içi olarak yapıldı. Törene akademisyenler, Kimya Bölümü emekli öğretim üyeleri, öğrenciler ve Seyhan ailesi üyeleri katıldı.
Sunuculuğunu Arş. Gör. Dr. Hafize Özcan’ın yaptığı tören, Prof. Dr. Muvaffak Seyhan’ın özgeçmişinin sunulmasıyla başladı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir uzun yıllardır düzenlenen ödül töreninin Kimya Bölümü’nün bir geleneği haline geldiğini ve geleneklerin kurumları yaşattığını, birlikteliğini arttırdığını belirterek, ödül alan öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, bu organizasyonun devamlılığını sağlayan Seyhan ailesine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Muvaffak Seyhan’ın öğrencileri olan, Kimya Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Ülkü Oyman ve Prof. Dr. Mehmet İşcan hocaya dair anılarını paylaştıkları birer konuşma yaparak, Muvaffak Seyhan’ın her zaman disiplinli, donanımlı ve dış görünümüne özen gösteren bir akademisyen olduğunu belirttiler.
Prof. Dr. Muvaffak Seyhan’ın oğlu, aynı zamanda kendisi de kimyager olan Selim Seyhan ve Amerika’da yaşayan kızı Prof. Dr. Azade Seyhan da konuklar arasında olup, bu törenin düzenlenmesinden dolayı duydukları gurur ve mutluluğu ifade ettiler. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, ödül töreninin doğuşunu, bugünlere gelişini hakkında bilgi verdiği konuşmasında ayrıca Seyhan ailesinin bugüne kadar düzenlenen tüm törenlere katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bir video mesaj ile törene katılarak, ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti ve törenin kurumsallaşma adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Tören ödül almaya hak kazanan öğrencilerin kendilerini tanıtmaları ve kütüğe isimlerini çakmalarıyla devam etti. Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. R. Ferhat Karabulut, 20192020 EğitimÖğretim yılı kazananı Nazirabanu Yakubova’ya ve 20202021 EğitimÖğretim yılı kazananı İlayda Koçak’a Seyhan ailesi adına ödüllerini takdim etti.

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