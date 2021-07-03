Sel felaketi mağduru esnaf, yaralarını sarmaya çalışıyor

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle iş yerleri sular altında kalan esnaf, dükkanlarını temizlemeye başladı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Zübeyde Hanım Caddesi'nde birçok iş yeri sular altında kaldı. Birçok esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.

Sel felaketi yaşayan bölge esnafı bugün sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak temizlik çalışması yapmaya başladı. Sel felaketi nedeniyle su altında kalan bir oyun salonunda ve eczanede ciddi maddi hasar meydana geldiği görüldü.

İş yerlerinin 10 dakikada sular altında kaldığını söyleyen bölge esnafı, birçok malzemelerini kurtaramadıklarını adeta canlarını zor kurtardıklarını anlattı. Mağdur olduklarını ifade eden esnaf, yardım beklediklerini söyledi.

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