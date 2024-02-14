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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer İpsala'daki kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:29
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer İpsala'daki kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, vali yardımcıları, il emniyet müdürü ve kaymakamların eşleriyle birlikte "Edirne Yöresel" markası için üretim yapan kooperatiflerde kadınlarla bir araya geldi.

        Faaliyetlerle ilgili bilgi alan Sezer, kadınlara çalışmalarında başarı diledi.

        Sezer ve beraberindekiler Aile Destek Merkezini de ziyaret etti.

        - Jandarma ekiplerinden trafik eğitimi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşlara yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda trafik jandarması timleri, Keşan'a bağlı Beyköy köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

        Vatandaşlara temel trafik kuralları, kask ve reflektör kullanımı, emniyet kemerinin kullanımı ve motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgi verildi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        - Jandarma ekipleri KADES'i tanıtıyor

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'da aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        KADES'ın amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

        - Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Karakütük, ziyaretlerini sürdürüyor

        Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Karakütük, İl Başkanı Sinan Tekin ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakütük, seçimi kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

        Gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Karakütük, "Sıkmadık el bırakmayacağız. Sokak sokak, cadde cadde, kapı kapı gezeceğiz. İnşallah bu seçimin galibi biz olacağız. Bu yönetime dur demek için önümüzdeki seçim bir fırsattır. 31 Mart seçimlerine güçlü bir şekilde girmek için bütün gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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