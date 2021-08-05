Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

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Yunanistan'ın Türkiye ile karayolundan seyahat kısıtlamasını kaldırdığı belirtildi. Tır şoförleri hariç Yunanistan'a haftada bin 500 kişinin geçebileceği bildirildi.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı bildirildi.

Covid19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsalaKipi ve PazarkuleKastanies Hudut Kapılarından, Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami bin 500 olarak sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada detaylı bilgiye ise Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği aktarıldı.

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