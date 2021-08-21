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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İHA

Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Edirne'de çarpışan iki otomobilden biri devrilerek ters dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, İlhami Ertem Caddesi'nde bulunan kavşakta, İ.Ç. idaresindeki 22 UH 262 plakalı otomobil ile O.A.'nın kullandığı 22 DR 697 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Ç.'nin kullandığı otomobil devrildi. Devrilip ters dönen araçtan burnu bile kanamdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü İ.Ç. tedaviyi kabul etmedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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