Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri sınırda yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de terör örgütü PKK ve DHKP/C şüphelileri, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında olan terör örgütü PKK ve DHKPC şüphelileri gerçekleştirilen operasyonla sınır hattında yakalandı.

Güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda Edirne’nin Meriç ilçesinde PKK terör örgütü şüphelisi S.B. ile DHKP/C üyesi şüphelisi Z.Y.’yi takibe aldı. Şüpheliler, Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında sınırda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.