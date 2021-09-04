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Edirne’de 800 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

İHA

Edirne’de 800 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri üretim istasyonunda 7 göl ve gölette toplam 800 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Edirne’nin İpsala İlçesinde bulunan 7 göl ve gölette 800 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.
İpsala ilçesinde bulunan Hamzadere barajında balık salım töreni gerçekleştirildi. Törene, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz, Hamzadere Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Necdet Irmak ve Kocahıdır Köy Muhtarı Rüstem Önal ile vatandaşlar katıldı.
İpsala Su Ürünleri İstasyonunda yetiştirilen balıklar özel ekipmanlar ile üretim tesisinden alınarak İpsala'daki 7 gölette bırakıldı.
Programda konuşan İpsala ilçe kaymakamı Ekrem Güngör, “Bugün burada barajımıza 800 bin adet balık bıraktık ve aynı gün yine diğer göletlere ve barajlarda balıklandırma çalışmalarımız devam ettiriyoruz. İpsala Su Ürünleri İstasyonunda yıllık 5 milyon adet balık üretimi yapılıyor. Ayrıca şimdiye kadar 13 ilimize yaklaşık 5 milyon adet balık gönderdik. Ülkemizin Balık ihtiyacını İpsala'dan Karşılamaya devam edeceğiz” dedi.
Hamzadere Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Necdet Irmak ise “Bugün burada Hamzadere barajımıza balık salımı gerçekleştirildi. İpsala kaymakamlığına ilçe tarım müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Köy halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Balıklandırma yapılan il ve balık miktarı ise şöyle: "Yalova 70 bin, Bursa 1 milyon 750 bin 951, Bilecik 67 bin 600, Eskişehir 311 bin 650, İstanbul 573 bin 500, Düzce 70 bin, Sakarya 151 bin 460, Bartın 85 bin, Karabük 30 bin, Kocaeli 171 bin, Tekirdağ 406 bin 880, Kırklareli 164 bin 469, Edirne 988 bin 990".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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