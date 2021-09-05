Marmara´ya `kuvvetli fırtına´ uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlara, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikte aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara'da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-09-05 16:44:57



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