Yeni imajıyla çok konuşulan Edis, dünyaca ünlü isimlerle birlikte balmumu heykeli olan Türkler arasında yerini alacak. Genç şarkıcı eskiye ait tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
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1881 - 1938
Ciner Medya Grubu
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