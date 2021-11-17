Edis'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da 0:00 / 0:00

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Sanat, spor, tarih ve bilim alanında 70’ten fazla figürün yer aldığı Madame Tussauds İstanbul merkezi yeni yıldızını ağırlıyor. Popçu Edis’in balmumu figürü, ünlü yıldızın hayranlarıyla buluştu. Londra ve İstanbul’daki stüdyo sanatçılarının çalışmalarının ardından yaklaşık 8 ayda tamamlanan figür, Madame Tussauds İstanbul misafirlerinin ziyaretine sunuldu

Figür ilk kez özel bir video ile sosyal medyada göründü. Edis ve figürünün rol aldığı eğlenceli videoda; Edis’in dublörü rolünde olan figür, ünlü yıldızın ajandasındaki günlük işleri tamamlıyor. Madame Tussauds sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Edis stüdyo kaydındayken, aslından ayırt edilemeyen figür gerçekçi görünümü sayesinde Edis yerine tüm etkinliklere katılıyor ve herkesi inandırmayı başarıyor.

SAATLERCE POZ VERDİ

Figürün yapım aşamasında Edis’in yaklaşın 300’ün üzerinde fotoğrafı çekilmiş ve 250’ye yakın ölçüsü dikkate alınmıştı. Ölçüler alınırken, figürüyle aynı pozisyonda durarak, saatlerce poz veren Edis’in sadece gözlerinin yapımı 15 saat sürmüştü.

Aynı zamanda yapımın gerçekleştiği Londra’daki stüdyoda figürünü ziyaret eden Edis’in, alınan ölçü ve referanslara ek olarak göz rengi, diş kalıbı ve saç telleri gibi detayları da tekrar kontrol edilmişti. Edis’in figürü için hazırlanan kilden taslak tamamlanmış ve balmumu aşamasına geçilmişti.

Edis’in figürü için ünlü yıldızın kendi kıyafetleri kullanıldı. Ünlü şarkıcının gömleği de figürle birlikte Madame Tussauds’daki yerini aldı.