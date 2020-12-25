HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikili, yeni yıl planları hakkında konuştu.

Sponza, yılbaşı gecesi koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki evlerinde olacaklarını ifade etti.

"Yeni yılda evlilik olur mu? Yeni yıl dileğiniz ne olur?" sorusunu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde, "Sağlık, huzur istiyorum ailem ve herkes için, o kadar" şeklinde yanıt vermişti.