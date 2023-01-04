"BUNUNLA MÜCADELE EDİLMESİ GEREKİYOR"



Atalarının geçmişte köleleştirdiği insanların fotoğrafını gören oyuncu, "Kısa cevap; bu tür şeyler rahatsız edici ve siz de onlardan rahatsız olmalısınız. Bundan herkes rahatsız olmalı" dedi.



Edward Norton, "Bu, sizin ve kendi hayatınızın yargılanması üzerine bir konu değil. Bu ülkenin tarihinin yargılanmasıdır. Her şeyden önce kabul edilmesi ve ardından bununla mücadele edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.