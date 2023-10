Efes Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projeleri arasında gösterilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin onuncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivalinin açılışını yaptı. Ersoy, daha sonra eşi Pervin Ersoy, çocukları Mehmet Reşat Ersoy ve Aslan Can Ersoy ile Kültürpark'ta düzenlenen gastronomi stantlarını ziyaret etti.

Mehmet Nuri Ersoy'a; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da eşlik etti.

Konuşmasında Kültür Yolu Festivalleri'nin amacı ve kapsamı hakkında bilgi veren Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle başlattıkları seriye sonraki yıl Ankara'yı ilave ettiklerini, geçen sene itibarıyla şehir sayısını 5'e çıkardıklarını ifade etti.

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle 100 günlük bir seri için yola çıktıklarını aktaran Ersoy, 5 Ağustos'ta Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'yle seriye başladıklarını kaydetti.

Festivalin Nevşehir'in ardından Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da devam ettiğini ve İzmir'den sonra da Antalya ile tamamlanacağını anlatan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu: Festival yapılan şehir sayısını da 11'e çıkarttık. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz. Kültür Yolu Festivallerinin özelliği her kesimden, her yaş grubundan vatandaşa hitap ediyor olması. Sanatın her çeşidiyle, her yaş grubundan... Yani bebek yaşından en yetişkin yaş grubuna kadar herkese hitap eden kültür etkinliklerini bir arada bulunduruyor olması. Herkes zevkine uygun, isteğine uygun birkaç farklı sanat etkinliğine katılabiliyor. Özellikle minimum 9 gün olmasını istiyoruz. Çünkü 9 günlük süre boyunca şehir, kültür ve sanat etkinliklerine doysun istiyoruz. Niçin Kültür Yolu Festivalleri düzenleme kararı aldık? Şehrimizin, vatandaşımızın kültüre, sanata kolay, rahat ve etkin erişimini sağlamak. İkincisi bunu yaparken kültüre, sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak. Ama bunları gerçekleştirirken şehrin markalaşmasını sağlamak. Yani şehrin marka yüzleri haline geliyor Kültür Yolu Festivalleri. Bundan sonraki aşamamız hem Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştirdiğimiz şehir sayısını arttırmak olacak ama en önemlisi bunlara daha fazla uluslararası etkinlik, uluslararası boyut katmaya çalışacağız.

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenecek serinin son festivalinin ardından kasım sonuna kadar gelecek yılın etkinlik programlarını, hangi şehirlerde, ne tür etkinlikler gerçekleştirileceğini açıklamaya başlayacaklarını bildirdi. Uluslararası özellik kazanabilmesi için bir yıl önceden etkinlik ve sanatçı programlarını açıklamayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Çok fazla katılım oluyor. Mesela bu 11 şehirlik seriye 30 bin civarında sanatçı katılacak. Milyonlarca vatandaşımız etkinliklerden faydalanma şansı yakalayacak. Bu, 35 şehre çıktığı zaman çok daha uzun bir periyot gerekecek. 1 Nisan'da başlayacağız, 1 Aralık'a kadar bu etkinliklere devam edeceğiz, süreç 240 günlük bir periyoda yayılacak" diye konuştu.

Bakanlığa bağlı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün statüsünü değiştirerek Etkinliklerden Sorumlu Genel Müdürlük haline getireceklerini, bu birimin asıl işinin festivaller olacağını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Çünkü şehir sayısı çoğaldıkça ve süre yayıldıkça etkinliğe konsantre ekibin hem büyütülmesi hem sadece bu etkinliklere konsantre olması gerekiyor. İnşallah doya doya bir 9 gün İzmirliler Kültür Yolu Festivali'ni yaşayacaklar. Hemen akabinde 4 Kasım'da Antalya'ya bekliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Sanat 9. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı, İzmir Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Ekim 2023 tarihinde İzmir Kültür Sanat Fabrikası içinde yer alan İzmir Resim ve Heykel Müzesi geçici sergi salonunda gerçekleştirildi. Sergide görsel sanatın tüm ifade biçimlerini içeren 30 eser izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek, yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırarak ilgililerle buluşmasını sağlamak amacıyla, bu yıl Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla 'Uzun İnce Bir Yoldayım' temasıyla gerçekleştirilen yarışma sonucu seçilen 30 eserden oluşan sergi, 28 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Halk şiirinin ve âşıklık geleneğinin 20'nci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’in dizesini konu alan yarışma; ozanın ifade gücünün, genç sanatçıların işlerine olan tesirini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

Yarışmada eser sahiplerine toplam 250 bin lira para ödülü verilmiş olup, Başarı Ödülü’ne layık görülen 5 kişiye ayrı ayrı 24 bin lira, Mansiyon Ödülü’ne layık görülen 5 kişiye ayrı ayrı 12 bin lira ve eserleri sergilemeye layık görülen 20 kişiye de yine ayrı ayrı 3 bin beş yüz lira ödül takdim edildi.

Yarışmanın Seçici Kurulu

Genç Sanat 9. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın seçici kurulunda ise, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’nden Doç. Dr. Memduha Candan Güngör, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Prof. Tansel Türkdoğan, Arkas Sanat Müdürü Müjde Odabaşıoğlu Unustası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

Ödüle Layık Görülen Sanatçılar

Yarışmada Başarı Ödülü’ne Ezgi Ertürk, Sena Soykök, O. Batuhan Türker, Mustafa Mutlu ve Sena Kutluca; Mansiyon Ödülü’ne de Gülşah Akdemir, Meltem Begiç, Cansu Kul, İrem Yüksekbilgili ve Semih Tokkuzun layık görüldü.

Eserleri sergilemeye değer bulunan sanatçılar ise Zehra Nur Ilgaz, Edanur Sabuncu, Hasret Şahin, Ferit Cihat Sertkaya, Özgün Şahin, İlhak Altıparmak, Delfin Demirgüreş, Melis Aydoğmuş, Kevser Yılmaz, Ekrem Coşkun, Nurdan Unus, Metin Katırcılar, Uğur Tay, Halil İbrahim Çakmak, Mustafa Yılmaz, Ayşenur Sarı, Zülkif Esin, Oğuzhan Ulutaş, Erdoğan Paksoy ve İlayda İrem Baratan oldu.

