Efsane şarkıcı Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir mücalede ettiği hastalığa yenilerek hayata veda eden efsane şarkıcı Aretha Franklin, son yolculuğuna vasiyetine uygun bir şekilde uğurlanıyor. Aretha Franklin'in naaşı, Detroit'teki Charles H. Wright Afrika Amerika Tarihi Müzesi'ndeki katafalka kapağı açık tabut içinde ve üzerinde kırmızı elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla konuldu. Franklin'ın naaşının etrafı yüzlerce gülle süslendi