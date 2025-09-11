Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ege Kökenli, bebeğini kaybetmenin acısını anlattı - Magazin haberleri

        Ege Kökenli, bebeğini kaybetmenin acısını anlattı

        Oyuncu Ege Kökenli, 5 buçuk aylık hamileyken kaybettiği bebeğinin ardından ilk kez konuştu. Kökenli; "Çok küçüktü, 9 saat tutunabildi ve sonra kaybettik" sözleriyle acısını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 19:09 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeğini kaybetmenin acısını anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesini paylaşarak hayranlarını sevindirmişti. Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ancak mayıs ayında, beş buçuk aylık hamileyken 22 haftalık bebeğini kaybetti.

        Ünlü oyuncu, acı haberi; "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık" sözleriyle duyurdu. Yaşadığı kaybın ardından bir süre sosyal medyaya ara verdi.

        REKLAM

        "ERKEN DOĞUM VAKASI ŞEKLİNDE OLDU"

        Katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlatan oyuncu; "Doktorlar, milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir durum olduğunu söylediler. Bir erken doğum vakası şeklinde oldu. Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…" dedi.

        Ege Kökenli, bu tür kayıpların konuşulması gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi; "Takdiri ilahi deyip geçmek yerine, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ege kökenli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı