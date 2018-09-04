Her hafta Pazartesi günü TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisi, dün akşam yani 3 Eylül Pazartesi günü 8. bölümle izleyiciyle buluştu. 8. bölümün sona ermesinin hemen ardından 9. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki; Ege'nin Hamsisi'nin 9. bölümüde neler olacak? İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin 9. bölüm fragmanı...

EGE'NİN HAMSİSİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU

Aradığı aşkı Ege kıyılarında bulan Zeynep, tesadüf eseri Deniz'in İngiltere'ye gideceğini öğrenmiştir. Zeynep sevdiği adam tarafından kandırıldığını düşünüp büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başlar. Deniz ise Zeynep'in tavrının ne olduğunu tam olarak anlayamaz. Zeynep’in peşinden koşarken patronu Vedat'la çarpışacaktır.

Şevket ve Melahat, kasabadaki tüm esnaflara gelen işgaliye zammıyla birlikte soluğu belediye binasının önünde alırlar. Aralarındaki kavgayı unutup omuz omuza vermek zorunda kalan Melahat ve Şevket, esnaf dayanışmasından daha büyük bir birlikteliğin içine düşerler. Bu birliktelik kasabada büyük bir şenliğe dönüşür.

İşte Ege'nin Hamsisi 9. bölüm fragmanı:

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