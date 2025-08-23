Habertürk
        Eğirdir Gölü nerede? Eğirdir Gölü hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ülkemizin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleri, temiz havası ve tarihi dokusuyla öne çıkan eşsiz bir destinasyon olarak kabul edilir. Bu nedenle her yıl birçok turist tarafından ilgi görür. Peki Eğirdir Gölü nerede? Hangi şehirde, hangi bölgede? İlgili gölün konumu ve özellikleri ile ilgili bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz…

        Giriş: 23.08.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.08.2025 - 16:53
        Eğirdir Gölü nerede?
        EĞİRDİR GÖLÜ NEREDE?

        Eğirdir Gölü nerede? Ülkemizin güneybatısında konumlanan göl, Isparta ilinde yer alır. Yüzölçümü bakımından ülkemizin dördüncü büyük gölü olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra tatlı su gölü olmasıyla da yüksek öneme sahiptir. Deniz seviyesinden 917 metre yüksekte konumlanarak ekolojik açıdan değerli bir göl olmuştur.

        EĞİRDİR GÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE?

        Eğirdir Gölü hangi şehirde? Isparta şehrinde bulunan göl, şehrin turizm açısından en bilinen doğal varlıklarından biri olarak görülür. İl merkezine yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta yer alır. Bu yakınlığı ile yerel halkın yanı sıra yerli-yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret konusu olur.

        EĞİRDİR GÖLÜ HANGİ İLDE?

        Peki Eğirdir Gölü hangi ilde? Eğirdir Gölü, Isparta ili sınırları içinde yer alan bir doğal güzelliktir. Isparta, bilhassa gül bahçeleri ve lavanta tarlalarıyla bilinir. Ancak bu şehrin özelliklerinden biri de ilgili göldür. Eğirdir Gölü, Isparta şehri için doğal cazibe merkezlerinden biri olarak önem kazanmıştır. Gölün yer aldığı Eğirdir ilçesi, gölden adını almış ve göl çevresinde yaşamın gelişmesine tanıklık etmiştir.

        EĞİRDİR GÖLÜ HANGİ BÖLGEDE?

        Eğirdir Gölü hangi bölgede? Akdeniz Bölgesi’nde bulunan göl, sahip olduğu coğrafi konum itibarıyla da İç Anadolu ve Ege bölgelerine son derece yakındır. Sahip olduğu bu özellik sayesinde farklı iklim ve kültürlerin kesişim noktasındadır. Eğirdir’in çevresindeki doğal ve kültürel zenginlikler, bölgeyi özel kılarak değerini her geçen gün yükseltir.

        EĞİRDİR GÖLÜ KONUMU NEDİR?

        Eğirdir Gölü konumu nedir? Bu soru, özellikle göle ziyarette bulunmak isteyenlerin sorduğu soruların başında gelir. Isparta şehri Eğirdir ilçesinde yer alan göl, kuzeyden güneye doğru daralıp uzanan yapısıyla önem kazanmıştır. İçerisinde Can Ada ve Yeşil Ada olmak üzere iki küçük ada da yer alır. Bu adalar, birbirlerine köprülerle karaya bağlanmıştır. Ayrıca Eğirdir Gölü’ne gelen turistler tarafından da keyifli bir gezi rotası duraklarıdır.

        EĞİRDİR GÖLÜ HAKKINDA BİLGİLER

        • Eğirdir Gölü, yaklaşık 482 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir.
        • Ülkemizin en büyük tatlı su göllerinden biri olma bayrağı taşır.
        • Göl, içme suyu kaynağı olarak da kullanılmaısyla bilinir.
        • Balıkçılık açısından değerli bir yeri vardır.
        • En çok sazan ve sudak balıklarıyla öne çıkar.
        • Göl çevresi kuş gözlemi için de elverişli yapıya sahiptir.
        • Eğirdir Gölü, çeşitli göçmen kuş türüne de ev sahipliği yapar.
        • Söz konusu göl, doğal plajları, piknik alanları ve yürüyüş rotaları ile dikkat çeken bir öneme sahiptir.
        • Bilhassa yaz döneminde yüzme, kamp yapma ve su sporları aktiviteleri için tercih edilmesiyle dikkat çeker.
        • Göl çevresindeki köylerde yöresel el sanatları ve organik ürünler büyük bir cazibe yaratır.
        • Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleriyle de öne çıkan bir yapısı vardır.
        • Söz konusu gölün çevresinde birçok antik kent bulunur.
        • Eğirdir, doğa tutkunlarının yanı sıra kültür meraklıları için de eşsiz ve dikkat çekici bir destinasyondur.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
