Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eğlence devam ediyor

        Eğlence devam ediyor

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq'da eğlence devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 21:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlence devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ekim ayında Maximum Uniq Açıkhava yaza festivallerle veda ederken, Maximum Uniq Hall kapılarını tiyatro oyunlarıyla açıyor.

        Maximum Uniq Açıkhava’da etkinlikler 4 Ekim’de Fideles’la başlayacak. 11 Ekim’de Maximum Uniq Gençlik Festivali ve 12 Ekim Life From İstanbul festivalinin ardından açıkhava, 28 Ekim’de Back in Town Festival’le sezonu tamamlayacak.

        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

        4 EKİM – FIDELES

        11 EKİM – MAXIMUM GENÇLİK FESTİVALİ

        12 EKİM – LIFE FROM İSTANBUL

        28 EKİM – BACK IN TOWN FESTİVAL

        Maximum Uniq Hall sezona, 1 Ekim’de Drakula’nın ikinci sezonuyla merhaba diyecek. 5 Ekim’de çocuklar için Kadife Tavşan, 16 Ekim’de Aydınlıkevler, 19 Ekim’de Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve 24 Ekim’de Gurur ve Ön Yargı *gibi bir şey sahnede olacak.

        MAXIMUM UNIQ HALL

        1 EKİM – DRAKULA

        5 EKİM – KADİFE TAVŞAN

        16 EKİM – AYDINLIKEVLER

        19 EKİM – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        24 EKİM – GURUR VE ÖN YARGI *gibi bir şey

        30 EKİM – DRAKULA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Drakula
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'