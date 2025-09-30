Eğlence devam ediyor

Ekim ayında Maximum Uniq Açıkhava yaza festivallerle veda ederken, Maximum Uniq Hall kapılarını tiyatro oyunlarıyla açıyor.

Maximum Uniq Açıkhava’da etkinlikler 4 Ekim’de Fideles’la başlayacak. 11 Ekim’de Maximum Uniq Gençlik Festivali ve 12 Ekim Life From İstanbul festivalinin ardından açıkhava, 28 Ekim’de Back in Town Festival’le sezonu tamamlayacak.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA 4 EKİM – FIDELES 11 EKİM – MAXIMUM GENÇLİK FESTİVALİ 12 EKİM – LIFE FROM İSTANBUL 28 EKİM – BACK IN TOWN FESTİVAL

Maximum Uniq Hall sezona, 1 Ekim’de Drakula’nın ikinci sezonuyla merhaba diyecek. 5 Ekim’de çocuklar için Kadife Tavşan, 16 Ekim’de Aydınlıkevler, 19 Ekim’de Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve 24 Ekim’de Gurur ve Ön Yargı *gibi bir şey sahnede olacak.