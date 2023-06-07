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Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlence mekânındaki dayaktan suç örgütü çıktı: 16 gözaltı - haberler
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İstanbul'da eğlence mekânındaki dayaktan suç örgütü çıktı: 16 gözaltı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin içerisindeki eğlence mekanında bir kişinin darp edilmesine ilişkin polisin başlattığı çalışmada suç örgütü ortaya çıkarıldı. İşletme sahibi Ö.O.'nun liderliğindeki örgüte yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

Eğlence mekânındaki dayaktan suç örgütü çıktı: 16 gözaltı - haberler
AA

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suçların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinin içerisindeki eğlence mekanında bir kişinin darp edilmesine ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Ö.O.'nun liderliğinde suç örgütü kurulduğunu tespit etti.

Suç örgütü elamanlarının "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "silah teşhir etme" suçlarına karıştığını saptayan ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Kayseri, Hatay, Karabük ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 7 tabanca, 150 mermi, 1,5 kilogram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.

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