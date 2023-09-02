Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
Samsun'da arkadaşı T.K.´nin, düğünde havaya ateş açarken başından vurduğu 36 yaşındaki Ömer Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından kaçan T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı
Samsun'un Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'ndeki düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan T.K., arkadaşı Ömer Yılmaz'ı vurdu.
KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ
DHA'da yer alan habere göre başından yaralanan Ömer Yılmaz, çağırılan 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI 'MAGANDA' ARANIYOR
Jandarma, olayın ardından kaçan T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.