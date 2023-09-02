Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü! - Güncel haberler

        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!

        Samsun'da arkadaşı T.K.´nin, düğünde havaya ateş açarken başından vurduğu 36 yaşındaki Ömer Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından kaçan T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'ndeki düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan T.K., arkadaşı Ömer Yılmaz'ı vurdu.

        KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre başından yaralanan Ömer Yılmaz, çağırılan 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI 'MAGANDA' ARANIYOR

        Jandarma, olayın ardından kaçan T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Las Vegas'ı sel bastı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu