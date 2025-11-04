Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EGM PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM 2025: Her personele 100 bin TL ödenecek! EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyon ihalesi tamamlandı. Buna göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerini Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla alacak. EGM promosyon tutarı da belli oldu. Yapılan anlaşma doğrultusunda her personel, 100.000 TL promosyon ödemesi alacak. Söz konusu tutar, İş Bankası tarafından personellerin şahsi hesaplarına tek seferde yatırılacak. Şimdi tüm gözler EGM promosyon ödeme tarihine çevrilmiş durumda. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:45
        1

        EGM banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası anlaşmaya vardı. Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerini İş Bankası’ndan alacak. EGM promosyon tutarı da netleşti. Banka, her personele 100.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Kasım ayına girilmesiyle birlikte promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte 2025 EGM promosyon ödemelerinde son durum…

        2

        2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI TAMAMLANDI

        Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istemişti.

        3

        İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI

        İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.

        Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.

        Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.

        4

        HER PERSONELE 100 BİN TL ÖDENECEK

        EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

        5

        2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

        EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

        Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlanacak.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        6

        PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK

        EGM maaş promosyonu, doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.

        100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
