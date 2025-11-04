BOŞANMA DAVALARI MADDİ KONULARDAN AYRI TUTULARAK SONUÇLANACAK

Adalet Bakanı Tunç, boşanma davalarına ilişkin soru üzerine, boşanma davalarının yüzde 60'ının kadınlar tarafından açıldığını bildirdi.

Boşanma sürecinde en çok mağdur olan tarafın kadınlar olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Dava süreçlerinin uzamaması, çocukların yargılama süreçlerinde örselenmemesi, hem de kadınlarımızın korunması ve boşanma davalarının maddi konulardan ayrı tutularak sonuçlandırılması ve maddi konuların da ayrı bir dava olarak sürdürülmesi yönünde akademisyenlerden genel bir kanaat aldık. Bunu milletvekillerinin takdirine arz ettik." ifadelerini kullandı.

Boşanma davalarında farklı ülkelerde arabuluculuk uygulamasının bulunduğunu bildiren Bakan Tunç, "Zorunlu arabuluculuk olabilir mi, aile hukukunda, boşanma davalarında? Bunu tartışmak gerekir. Kadınlarımızın aile hukuku davalarında örselenmemesi, zorluk çekmemesi bizim hedefimiz. Yapılabilecek düzenlemeler var. Bu konuda takdir Meclisimizin." diye konuştu.

11. Yargı Paketi'nin ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatıyla ilgili olduğunu belirten Bakan Tunç, trafik güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını kaydetti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"10. pakette alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası arttırılmıştı. Trafikte yol kesmek, trafikte yolu kesip aracı tartaklıyor, hakaret ediyor. Onlardan ceza alacak, sırf yol kesiği için müstakil ceza kanununa bir madde koyarak 1 yıldan 3 yıla kadar, eğer aracı başka yere yönlendirmişse 2 yıldan 5 yıla kadar cezalar alacak. Düğünlerde, kutlamalarda silah atanları da önlemek lazım. Meskun mahalde silah atanlar yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese dahi 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair bir hüküm var. Kurusıkı da dahil. Kurusıkı 3 yıla kadar, gerçek silah 5 yıla kadar. Bunlar tabii taslak, bunlara milletvekillerimiz karar verecek."

Aile arabuluculuğuna yönelik soru üzerine Bakan Tunç, "Burada kadınlarımızı mağdur edecek herhangi bir adım kesinlikle atılmaz. Aile arabuluculuğu ihtiyari olarak uygulanıyor. Bazı ülkelerde dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu var. Bu da bizim ülkemizde olabilir mi? Şiddet konuları hariç. Bununla ilgili bazı taslak çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biz bunu çalışmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Yılmaz Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin soru üzerine, "Uzun süren nafaka ödemelerinden dolayı mağduriyet yaşadığını söyleyenlerle ilgili olarak da o eleştirileri dikkate alarak hakkaniyetli bir düzenleme yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu noktada bu hassas dengeyi sağlamak lazım. Aile hukukuyla ilgili konuları sonraki zamanda gündeme gelme durumu olabilir." diye konuştu.