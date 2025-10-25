EGM promosyon tutarı netleşti! 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, hangi banka ile anlaşıldı?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerinin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. En yüksek teklifi veren banka 90.000 TL ile Vakıfbank ve 88.500 TL ile İş Bankası olmuştu. İhale Komisyonu, iki bankanın tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istedi. Bu gelişme sonrası bankalardan biri teklifini yükseltti. Böylece EGM promosyon tutarı belli oldu. Peki, EGM maaş promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak, hangi banka ile anlaşma sağlandı? İşte 2025 EGM promosyon ücreti ve anlaşma sağlanan banka hakkında detaylar...
EGM promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerinin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyonu için en yüksek teklifi, Vakıfbank ve İş Bankası vermişti. İhaleyi kazanan 90.000 TL ile Vakıfbank olmuştu. Ancak İhale Komisyonu, en yüksek teklifi veren iki bankanın tekliflerini güncellemelerini talep etti. Böylece 2025 EGM promosyon tutarı ve anlaşma sağlanan banka netlik kazandı. Peki, EGM maaş promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak, hangi banka ile anlaşma sağlandı?
2025 EGM PROMOSYON İHALESİ SONA ERDİ
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda yapılan ihale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan yayınlandı.
İHALEYE HANGİ BANKALAR KATILDI, TEKLİFLERİ NE KADAR OLDU?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihalesine Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, Denizbank ve Ziraat Bankası katıldı.
Yüksekten düşüğe göre sıralanan banka promosyon teklifleri ise şu şekilde oldu;
Halkbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 79 bin TL – üçüncü teklif 82 bin 500 TL – dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklifte çekildi
Vakıfbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 80 bin TL – üçüncü teklif 83 bin 500 TL – dördüncü teklif 86 bin TL - beşinci teklif 87 bin 500 TL – altıncı teklif 88 bin TL- yedinci teklif 89 bin TL - sekizinci teklif 90 bin TL
Ziraat Bankası ilk teklif 50 bin TL - ikinci teklif 77 bin TL - üçüncü teklif 81 bin TL - dördüncü teklif 84 bin 500 TL - beşinci teklifte çekildi
Yapı Kredi Bankası ilk teklif 54 bin TL - ikinci teklif 78 bin TL – üçüncü teklif 82 bin TL - dördüncü teklifte çekildi
İş Bankası ilk teklif 30 bin TL - ikinci teklif 76 bin TL – üçüncü teklif 80 bin 500 TL –dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklif 86 bin 500 TL – altıncı teklif 87 bin 600 TL – yedinci teklif 88 bin 500 TL – sekizinci teklif çekildi.
Denizbank-Çekildi
Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifinin revize edilip edilemeyeceği soruldu ancak Vakıfbank, 90 bin TL'nin son rakam olduğunu ifade etti. Böylelikle en yüksek teklifi veren banka Vakıfbank oldu.
2025 EGM PROMOSYON TUTARI NE KADAR OLDU, HANGİ BANKA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankasının 90 bin lira, Türkiye İş Bankasının 88 bin 500 lira olan tekliflerini güncellemelerinin istendiği belirtildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabulünde, her iki bankanın da aranarak yeniden değerlendirme yapmalarını istediği aktarıldı.
Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.
EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.
Promosyon ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
PROMOSYON TEK SEFERDE YATIRILACAK
EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."