Eğrigöl'de bahar güzelliği

ÇOBAN KÜLTÜRÜNÜN YANSIMASI

Toroslarda yaptığı tırmanışlarla bilinen dağcı ve doğasever Hasan Hüseyin Kahrıman, yılın bu dönemi çiğdemler ve dağ laleleri başta olmak üzere birçok çiçek türüyle süslenen Eğrigöl gibi Güzelbağ ve Akdam gibi bölgedeki diğer yaylaların da doğal güzelliklere dolu olduğunu ifade etti.