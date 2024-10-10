5. Daha iyi ve sağlıklı bir zihin

Fiziksel olarak aktif olmak, size daha iyi ve sağlıklı bir zihin durumu sağlar. Egzersiz seansları, sizi rahatsız eden tatsız düşünceleri unutmanıza yardımcı olabilecek aktivitenin taleplerine odaklanmanızı gerektirir.