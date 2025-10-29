Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenileme süresi sona eriyor! Ehliyet yenileme nasıl yapılır, yenilememe cezası ne kadar?

        Ehliyet yenileme süresi sona eriyor! Ehliyet yenileme nasıl yapılır, yenilememe cezası ne kadar?

        Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresinin bitmesine kısa süre kaldı. Ehliyette belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Ehliyet yenileme, mevcut sürücü belgenin (ehliyetin) belirli nedenlerle değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem, tamamen yeni bir ehliyet almak değil, mevcut ehliyetin güncellenmesiyle olur. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, yenilememe cezası ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Henüz ehliyetlerini yenilemeyen araç sürücüleri yakından ilgilendiren bilgi Bakan Yerlikaya’dan geldi. Ehliyetini yenilemek isteyenler ehliyet yenilemede son tarihi, ücreti gibi bilgileri araştırıyor. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

        2

        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE?

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025.

        EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILMAYACAK

        Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında,

        "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.

        Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

        3

        Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi.

        EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek.

        Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler evraklar;

        Kimlik Belgesi

        Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

        Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi.

        Sürücü Sağlık Raporu

        Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğraf

        Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

        Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

        Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde istenilen belgeler;

        Kimlik belgesi

        Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

        Sürücü sağlık raporu

        Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

        1 adet biyometrik fotoğraf

        Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

        Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!