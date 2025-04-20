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        Ekmeğin içinden iplik çıktı

        Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden ip çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:33
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        Ekmeğin içinden iplik çıktı
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        İHA'nın haberine göre; olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, fırından ekmek alarak eve döndü.

        Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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