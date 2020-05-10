DHA

Lise Caddesi´nde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekipleri, kimlik sormak amacıyla 20 BB 588 plakalı motosikleti kullanan Serhat Nas'a 'dur' ihtarında bulundu.

DHA'nın haberine göre Nas, polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeden kaçtı. Polis ekipleri de motosikletle kaçan Nas'ın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucunda Nas, yolu kesen polisler tarafından yakalandı.

Polis, Serhat Nas'a sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti. Nas, savunmasında 20 yaşının altında olduğu için kaçtığını belirtip, "Ekmek almaya çıkmıştım. Bilmiyordum, 20 yaşının altında olduğum için kaçtım" dedi.