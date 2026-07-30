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        Haberler Ekonomi Teknoloji Meta'nın geliri arttı kârı düştü, Microsoft'un geliri de kârı da yükseldi

        Meta'nın geliri arttı kârı düştü, Microsoft'un geliri de kârı da yükseldi

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın geliri nisan-haziran döneminde yüzde 28, Microsoft'un geliri yüzde 18 yükseldi. Meta'nın net kârı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 azalarak 15,85 milyar dolara geriledi. Microsoft'un net kârı ise yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meta'nın kârı düştü, Microsoft'un arttı

        Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükseldi. Meta, 2025'in aynı döneminde 47,52 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Meta'nın net karı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 azalarak 15,85 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 18,34 milyar dolar kar açıklamıştı.

        Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 7,14 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 6,18 dolara geriledi.

        Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 61 milyar dolar ile 64 milyar dolar arasında gelir beklendiğini bildirdi.

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        Meta, 2026 yılının tamamına ilişkin toplam giderlerinin ise 165 milyar dolar ila 169 milyar dolar gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

        Ayrıca şirket, 2026 yılı sermaye harcamalarına ilişkin beklentisini daha önce öngörülen 125-145 milyar dolar aralığından 130-145 milyar dolar aralığına revize etti.

        Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, yapay zekanın temel iş süreçlerini hızlandırdığını, şirketin yeni nesil ürünlerine güç verdiğini ve tamamen yeni kurumsal fırsatların kapısını açtığını belirtti.

        Zuckerberg, "Sonuçlar şimdiden kendini gösteriyor ve önümüzdeki potansiyel konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

        MİCROSOFT'UN KÂRI YÜZDE 31 ARTTI

        Mali takviminde 30 Haziran'da biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının dördüncü çeyreği kabul eden Microsoft da bilançosunu yayımladı.

        Buna göre, şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 18 artarak 90 milyar dolara çıktı. Microsoft, önceki mali yılın aynı döneminde 76,44 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

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        Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı önceki yılın aynı döneminde 27,23 milyar dolar olmuştu.

        Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 3,65 dolardan 4,81 dolara yükseldi.

        Şirketin Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde edilen geliri bu dönemde yüzde 43 arttı.

        Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl Azure gelirlerinin ilk kez 100 milyar doları aştığını belirtti.

        Microsoft 365 Copilot'un 30 milyonu aşkın ücretli kullanıcı sayısına ulaştığına işaret eden Nadella, bunun müşterilerin yapay zeka dönüşümlerini hayata geçirme konusunda şirkete duydukları güveni yansıttığını aktardı.

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