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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları ABD verilerinin etkisiyle yükseldi

        Altın fiyatları ABD verilerinin etkisiyle yükseldi

        Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 574 liradan işlem görüyor.Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 1,30 altında 6 bin 520 liradan tamamlamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Gram altın yükselişte

        Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 574 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 43 bin liradan satılıyor.

        Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 139 dolarda seyrediyor.

        ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler borsalarda gerilemeye neden olurken, güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine talep arttı.

        ABD tahvillerine talebin artmasıyla dolar endeksinde de düşüş görülürken, bu durum altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

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        Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesinin de altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

        Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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