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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Üretimi desteklemeye devam edeceğiz

        Bakan Şimşek: Üretimi desteklemeye devam edeceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek programına ilişkin yaptığı açıklamada "Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Üretimi desteklemeye devam edeceğiz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Şimşek, programla reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirileceğini belirterek, “Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Şimşek, söz konusu desteklerle birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira tutarında uygun koşullu finansman imkanı sunulacağını kaydederek, “Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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