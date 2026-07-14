Bakan Şimşek: Üretimi desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, programla reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirileceğini belirterek, “Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, söz konusu desteklerle birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira tutarında uygun koşullu finansman imkanı sunulacağını kaydederek, “Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.