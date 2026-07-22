Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.979,61 %0,04
        DOLAR 47,2178 %0,06
        EURO 53,8815 %0,14
        GRAM ALTIN 6.248,67 %1,01
        FAİZ 41,90 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 90,23 %1,10
        BITCOIN 65.879,00 %-0,76
        GBP/TRY 63,1645 %0,02
        EUR/USD 1,1403 %0,04
        BRENT 95,40 %4,82
        ÇEYREK ALTIN 10.216,58 %1,01
        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor

        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor

        ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi ve küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 6 hafta sonra ilk kez 95 doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor

        ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle petrol fiyatları artmaya devam ediyor.

        Dün 91,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,01 dolardan tamamladı.

        Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,01 artarak 92,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 86,02 dolardan alıcı buldu.

        TSİ 12.48 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,5'in üzerinde yükselişle 6 hafta sonra ilk kez 95 doların üzerine çıktı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Düzce'de 3 ayda 300 anız yangınına müdahale

        Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve fındık sezonu öncesi yapılan bahçe temizlikleri nedeniyle meydana gelen yangınlar hem doğal yaşamı hem de tarım arazilerini tehdit ediyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?