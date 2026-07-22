Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi ve küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 6 hafta sonra ilk kez 95 doların üzerine çıktı
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle petrol fiyatları artmaya devam ediyor.
Dün 91,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,01 dolardan tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,01 artarak 92,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 86,02 dolardan alıcı buldu.
TSİ 12.48 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,5'in üzerinde yükselişle 6 hafta sonra ilk kez 95 doların üzerine çıktı.
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