Fed Bej Kitap raporunu yayımladı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun ekim sayısını yayımladı.

Raporda, 12 Fed bölgesinden ikisinde ekonomik faaliyetin orta düzeyde büyüdüğü, üçünde ılımlı, dördünde hafif büyüme kaydedildiği, üçünde ise kayda değer bir değişim yaşanmadığı belirtildi.

Dallas bölgesinde ekonomik faaliyette yaşanan orta düzeyde büyümede, imalat sektöründeki güçlü ve geniş tabanlı büyümenin belirleyici olduğu aktarılan raporda, diğer altı bölgedeki imalat şirketlerinin de ılımlı ile orta düzey arasında büyüme kaydettiği ifade edildi.

Raporda, kalan beş bölgede ise imalat sektöründe çok az büyüme görüldüğü veya hiç büyüme kaydedilmediği bildirildi.

REKLAM

Diğer sektörlere ilişkin değerlendirmelerin genel olarak çok az büyümeye işaret ettiği kaydedilen raporda, bölgelerin çoğunda tüketici harcamalarının çok az değiştiği veya genel olarak değişmediği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, tüketici harcamalarının bölgelerin yarısından fazlasında yüksek gelirli hanehalkları tarafından desteklendiği aktarılarak, perakende satışların güçlü seyrettiği Dallas bölgesinde dahi düşük gelirli tüketicilerin harcamalar konusunda daha temkinli davrandığına ilişkin bildirimlerin olduğuna dikkat çekildi.

Bölgelerin çoğunda şirketlerin gelecek aylara ilişkin ekonomik görünümü olumlu değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtilen raporda, beklentilerin ağırlıklı olarak imalat sektörünün öncülük ettiği hafif büyümeye işaret ettiği ve süregelen belirsizliklerden etkilendiği ifade edildi.

REKLAM

Raporda, fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde ise üç bölgede genel fiyat artışının güçlü, sekiz bölgede orta düzeyde olduğu, bir bölgede ise ılımlı fiyat artışı görüldüğü bildirildi.

Orta düzeyde fiyat artışı kaydedilen sekiz bölgenin üçünde girdi maliyetlerinden kaynaklanan fiyat baskılarının yoğunlaştığına işaret edilen raporda, dört bölgede fiyat artış hızının önceki döneme kıyasla yükseldiğine dikkat çekildi.

Fed'in raporunda, "Yükselen petrol fiyatları, tüm bölgelerin raporlarına yansıdı. Firmalar, dizel fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve yakıt ek ücretlerinin artan maliyetlere tedarik zinciri yoluyla yansıdığını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

REKLAM

Birden fazla bölgedeki temasların diğer emtialar, tarifeler ve sigorta maliyetlerinden kaynaklanan fiyat baskılarının sürdüğünü bildirdiği belirtilen raporda, bazı bölgelerdeki firmaların enerji fiyatları ve tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine dikkati çektiği kaydedildi.

Raporda, iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde ise bölgelerin çoğunda genel olarak istihdam düzeylerinde çok az değişim yaşandığı veya net bir değişim olmadığı bildirildi.

İş gücü arzının genel olarak talebi karşılamak için yeterli olduğu değerlendirmesi yapılan raporda, uzmanlık gerektiren mesleklerde, teknik alanlarda ve nitelikli iş gücü gerektiren zanaat işlerinde çalışan bulma sıkıntısının sürdüğü ifade edildi.