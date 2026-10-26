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        Haberler Ekonomi Para Fon Rehberi'nde uyum süresi güncelledi

        Fon Rehberi'nde uyum süresi güncelledi

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de değişikliğe giderek fonların portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için belirlenen son tarihi 31 Ocak 2027 olarak güncelledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon Rehberi'nde uyum süresi güncelledi

        SPK'nin 26 Ekim 2026 tarihli basın duyurusuna göre, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.

        Düzenlemeyle, fonların portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum sağlamasına ilişkin takvim yeniden belirlendi. Daha önce 31 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum, 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam uyum öngören takvim güncellendi.

        Yeni düzenlemeye göre, kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın portföy ve yatırım sınırlamalarına tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

        Rehber'in 4.3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnalarını düzenleyen hüküm de kaldırıldı. Bu değişikliğin, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki ilgili hükümler saklı kalmak üzere yapıldığı bildirildi.

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